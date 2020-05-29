В ніч на четвер, 28 травня, в небі над Туреччиною пролунав гучний взрыв
В мережі було опубліковано відео, на якому видно, як великий яскравий куля опускається з неба до горизонту і потім вибухає. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Як повідомляє видання Hurriyet, співробітники Агентства з надзвичайних ситуацій вже почали розслідування з-за повідомлень про "спалах світла в атмосфері.
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За даними Daily Sabah, яскраве світло і приголомшуючий вибух побачили і почули мешканці багатьох провінцій, в чстности Артвина, Ерзурума, Тунджелі, Сиваса, Трабзона, Ардахана, Ерзінджану та інших регіонів.
Бачили вибух і жителі Вірменії в Котайкской області.
Про постраждалих і якому-небудь завдані збитки поки не повідомлялося.
Метеори з яскравістю більше, ніж у Венери, називаються болідами. Саме такий вчора пронісся над небом Туреччини. Боліди часто залишають в небі хвіст з пилу і іонізованних газів.
З 1988 року НАСА зареєструвало 822 боліда. В середньому на Землю потрапляє близько 25 таких метеорів на рік, вони розподіляються випадковим чином по всій земній кулі. Оскільки більшу частину поверхні Землі близько 71% — складає вода, саме над морями вибухає велика частина метеорів.
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