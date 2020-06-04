На території найбільшого в Арктиці розливу дизпалива ввели режим надзвичайної ситуації - у річки вилилося близько 20 тисяч тонн нафтопродуктів

НП сталася 29 травня на ТЕЦ-3 "НТЕК", яка забезпечує енергопостачання Норильського промислового району. За попередньою версією, сталася розгерметизація одного з резервуарів, паливо вилилося на дорогу і загорілася машина. Забруднююча рідина потрапила в струмок, який впадає в річку Амбарна.

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс доповів президентові РФ Володимиру Путіну про те, що ліквідація наслідків аварії в 14-денний термін - досить скрутно, передає Business-gazeta.

"Сьогодні відсутні якісь транспортні схеми, близько 20 кілометрів — бездоріжжя. <…> Основний варіант утилізації — це спалювання у відповідних ємностях, такого досвіду в Красноярському краї немає, тому прогнозувати, що подібне пройде успішно і в рамках 14 днів, я, на жаль, не можу. Доповідь закінчив", - заявив Усс.

Путін відреагував нервовим подивом на доповідь підлеглого.

"А чого доповідь-то? І закінчив! А що робити-то? Ви ж губернатор!", - заявив президент, а після звернувся до директора АТ «НТЕК» Сергія Липина: "Що сталося і чому органи влади дізналися про це лише через два дні? Ми що, будемо дізнаватися про надзвичайні ситуації з соціальних мереж, чи що? У вас там все в порядку зі здоров'ям?", - запитав Путін.

Зазначимо, за оцінками експертів "Грінпіс", екологічна шкода водним об'єктам на Таймирі від аварії на ТЕЦ-3, може перевищити 6 млрд рублів.

Координатор проектів з питань клімату та енергетики "Грінпіс" Василь Яблоков прокоментував російським ЗМІ, що усунення наслідків аварії займе більше 10 років, але екосистема за цей термін навряд чи зможе відновитися.

Член Національного комітету екологічної безпеки, кандидат біологічних наук Ганна Рідігер порівняла НП з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Зокрема те, що стосується замовчування трагедії.

"Зрозуміло, це ще й інформаційна біда. Прекрасно пам'ятаю ситуацію з Чорнобилем, коли не приймалися ніякі адекватні дії, до того як небезпеку помітили шведи. Тут час теж виявився упущеним", - вважає Рідігер.

Нагадаємо, ще одна екологічна біда загрожує окупованому Росією Криму. Тут катастрофічно не вистачає питної води. Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до того, що один з найбільших штучних водойм півострова обмілів. В результаті, в лютому поточного року окупанти обмежили подачу холодної води у квартири людей, а гарячу почали подавати тільки у вихідні.

Нагадаємо, окупанти попередили про экокатастрофе в Криму і закликали людей молитися

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа знищує річку під Києвом.

Також Politeka писала, що Україна опинилася на порозі масштабної екологічної катастрофи.