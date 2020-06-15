Після того, як суд відправив актора Михайла Єфремова під домашній арешт, багато артистів почали висловлюватися в його захист, а юристи прогнозують, який може бути вирок

зокрема, з вимогами не садити учасника смертельній аварії у в'язницю висловилася відома співачка Любов Успенська. Вона стверджує, що його потрібно терміново відправити на лікування від алкогольної залежності.

Успенська вважає, що запобіжний захід для Єфремова надто сувора, так як він небайдужий і чуйна людина, що потребує хорошої підтримки.

"Я зберу всіх людей, ми підпишемо папери з проханням, щоб ми не втратили такого великого актора", - заявила Любов Успенська.

У свою чергу адвокат Андрій Князєв стверджує, що пристрасть до алкоголю актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, не може бути виправданням у суді.

«Те, що людина зловживає, буде написано. Те, що має психопатичні риси або ще якісь, — вони не виключають осудності. Якщо ти п'єш, це не означає, що ти не розумієш, що таке добре, а що таке погано», — пояснив юрист.

Він вважає, що актор може отримати від п'яти до семи років в'язниці. Більш того, він впевнений, що покарання не може бути умовним.

Як відомо, Єфремов на своєму позашляховику протаранив машину кур'єра. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив в реанімацію, звідки вже не вибрався живим.

56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівка.

В результаті МВС порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів. У зв'язку зі смертю потерпілого акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці. Перебуваючи вдома він викликав «швидку» з приватної клініки, а потім зажадав швидку психіатричну допомогу.

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