Михайло Єфремов відмовляється їсти і знаходиться в дуже важкому стані

Про це журналістам розповіла його домробітниця Єва Моїсеєва, яка спілкувалася з пресою з балкона. Жінка неохотно спілкувалася з журналістами, але все ж зізналася, що артист практично не їсть, не п'є алкоголь, тужить та скаржиться на болі в серці. Крім цього, вона заявила, що актор готовий до всього.

Жінка зазначила, що поки актор під домашнім арештом йому вже декілька разів викликали швидку допомогу. Як стало відомо, провідати батька приїжджають діти. Днями його провідував старший син Микита, а сьогодні приїхали молодші діти від останнього шлюбу. Сім'я заходить до нього через чорний хід, але журналістам вдалося зняти цей момент.

Наголошується, що близькі бояться за життя Єфремова. Його домробітниця не виключає, що він близький до самогубства.

«У нього такий зараз стан, що все скінчилося. Морально ось так», - пояснила жінка, додавши, що Єфремов потребує щирої підтримки.

Тим часом, актора відвезли на допит в столичну поліцію.

Як відомо, 8 червня популярний актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП. Він сів п'яним за кермо і врізався в інший автомобіль, виїхавши на зустрічну смугу. Водій автомобіля загинув.

Нагадаємо, що Єфремов благає про прощення після ДТП, сім'я загиблого відповіла: "Занадто пізно говорити...".

Як повідомляла Politeka, у мережі з'явилося пророче відео з Єфремовим, актор все передбачив: "Гуляти по зоні років 12...".

Також Politeka писала, що Михайло Єфремов у важкому стані, лікарі не можуть допомогти: що відомо на даний момент.