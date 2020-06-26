Після потопу в Україні стихія обрушилася на російський курорт
З-за безперервних дощів у Владивостоці затопило вулиці, і почали сходити селеві потоки. З берегів виходять місцеві річки.
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Зливи призвели до ускладнень в русі транспорту, перевищення рівня води, відключень електрики і водопостачання. Зливова система не справляється з водою, з-за чого автомобілі глухнуть посеред вулиць.
Очевидці повідомляють про сходження грязьових потік і каменів.
Більш того, повідомляється, що постраждали магазини і будинки, там вода стоїть на підлозі.
До полудня у Владивостоці випала місячна норма - більше 60 мм опадів. При цьому, за даними МНС по Приморському краю, несприятливі погодні умови в регіоні збережуться всю п'ятницю і першу половину ночі 27 червня. Сильні дощі, які будуть супроводжуватись грозами і поривами вітру до 18 м/с.
Нагадаємо, у червні від паводків після рясних злив в Україні постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Львівська та Закарпатська області.
Зараз найбільш складною ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківської, трьох районах Закарпаття, одному районі Львівщини та трьох районах Чернівецької області.
В даний час в західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинку і 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 м дамб.
При цьому, 26 червня негода націлилася на інші регіони. Про загрозу підтоплень попередили жителів Вінницької та Одеської областей.
Нагадаємо, руйнівна стихія готується до атаки, рятувальники в "бойовій" готовності: кадри з місця подій.
Як повідомляла Politeka, стихія в Україні набирає обертів: затопить нові області, термінове попередження.
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