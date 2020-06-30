Росія і Туреччина несуть відповідальність за ситуацію в Лівії, де триває громадянська війна
Гучну заяву зробив лідер Франції Еммануель Макрон, пише Голос Америки.
Так, президент Франції назвав втручання Туреччини в справи Лівії "злочинним". Як відомо, Анкара надала авіапідтримку і зброю визнаному уряду в Тріполі, яке воює з армією голови проросійської Лівійської національної армії Халіфи Хафтара.
Макрон також заявив, що для посилення заворушень в охопленій громадянською війною Лівії "Туреччина масово імпортує джихадистів з Сирії".
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Що ж стосується Росії, то лідер Франції розкритикував участь найманців російської ПВК "Вагнер" у громадянській війні в Лівії.
"На плечах Росії і Туреччини у цьому випадку (в Лівії) - велика відповідальність", - заявив Макрон.
Що стосується Володимира Путіна, то він під час обговорення цього питання робив упор на те, що мова йде "не про Росію, а про приватне військове формування".
"Я сказав йому, що я дуже чітко засуджую дії, що робляться "групою Вагнера" ... він грає на цьому неоднозначному відношенні", - додав французький лідер.
Додамо, що за даними ООН, за станом на травень 2020 року Російська Федерація розмістила в Лівії понад 1200 найманців "Вагнера".
Раніше ми розповідали, як Кремль намагався втягнути Україну в збройний конфлікт в Африці.
Представники російських спецслужб розганяють у соціальних мережах новий фейк про «поганих українців» в Лівії.
«Смішний фейк розганяється зараз в мережі - нібито в боях на південному Тріполі брали участь українські найманці в складі ПВК «Вагнер». Смішний тому, що в якості доказів представлені такі ось фото», - говорилося в підписі до знімків.
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