Валеріо з'явився на світ із синдромом Дауна

Як повідомляє Politeka.net, його батьки ніколи не зациклювалися на захворюванні сина, а робили все, щоб він розвивався не гірше інших, здорових дітей.

Тож коли хлопчикові виповнилося 3 роки, його віддали на плавання.

Він зміг добитися великих успіхів, і навіть був учасником Олімпіади.

Одного разу вся сім’я поїхала на відпочинок до моря. Сім'я спокійно відпочивала, але в якийсь момент стало сильно штормити.

Валеріо почув крики про допомогу. Коли він глянув на море, то побачив жахливу картину: у воді борсалися дві дівчинки, а високі хвилі не давали їм плисти до берега і несли їх все далі і далі. Валеріо з батьком ні секунди не роздумуючи кинулися в розбурхане море.

Завдяки своїм навичкам він зміг виплисти з виру і витягнув дівчинку. При цьому він зміг утримувати її голову над водою, щоб та не захлинулася. Батькові вдалося врятувати другу дівчинку. Якби не мужність і вміння Валеріо і його батька, десятирічні дівчатка могли потонути.

Валеріо віддячили і вручили нагороду за відвагу від міністра спорту Італії.

Раніше ми писали, що на одеських пляжах врятували двох дівчат, які могли потонути

Перший випадок стався на Ланжероні, біля дельфінарію «Немо». За інформацією рятувальників, 30-річна дівчина втекла майже за кілометр від берега, але назад повернутися самостійно не змогла. Їй на допомогу прийшли рятувальники, які витягнули її з води і на гідроциклі доставили на берег.

Друге НП сталася на пляжі «Відрада». З моря рятувальники витягли 26-річну дівчину, яка була п'яна. Як заявили рятувальники, дівчина намагалася покінчити з собою. Її доставили на берег, де передали лікарям і поліцейським.

Як писала Politeka, дамба може не витримати: в Одеській області терміново перекривають важливу дорогу.

Як повідомляла Politeka, водоспад утворився посеред житлового будинку в Одесі: в мережі показали наслідки потопу.



Також Politeka писала, що стихія на Прикарпатті зруйнувала все на своєму шляху, відомо про жертви.