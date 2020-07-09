В Чорне море увійшли військові кораблі НАТО

Кораблі Північноатлантичного альянсу увійшли в Чорне море 7 липня, повідомив в Facebook керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

До Чорного моря увійшли кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецький тральщик TCG Amasra (М 266),

2) іспанський - ESPS Tambre (М 33),

3) італійський - ITS Gaeta (5554),

4) флагманський корабель групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470).

У той же час американський есмінець Porter почав перехід до Середземного моря.

Чорноморський флот РФ почав стежити за діями кораблів, повідомили у Національному центрі управління обороною Міноборони Росії, передає armyinform.

Раніше ми писали, що в акваторію Чорного моря зайшов американський десантний корабель USS Oak Hill (LSD-51).

Така інформація з'явилася на сайті Шостого флоту США.



Повідомляється, що корабель приєднається до американському есмінцю USS Porter і вони разом будуть проводити "операції з безпеки на морі і підвищувати регіональну стабільність на море, спільну готовність і військово-морський потенціал з союзниками і партнерами в регіоні".

Наголошується, що це третій захід у Чорне море цього корабля, вперше він відзначився у 1997 році і в 2018-му.

У відомстві підкреслюється, що на борту Oak Hill знаходяться морські піхотинці 26-го морського експедиційного загону і персонал десантного штурмового загону.

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