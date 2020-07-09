В Черное море вошли военные корабли НАТО

Корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море 7 июля, сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

В Черное море вошли корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),

2) испанский - ESPS Tambre (М 33),

3) итальянский - ITS Gaeta (5554),

4) флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В то же время американский эсминец Porter начал переход к Средиземному морю.

Черноморский флот РФ начал следить за действиями кораблей, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России, передает armyinform.

Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря зашел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD-51).

Такая информация появилась на сайте Шестого флота США.



Сообщается, что корабль присоединится к американскому эсминцу USS Porter и они вместе будут проводить "операции по обеспечению безопасности на море и повышать региональную стабильность на море, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Отмечается, что это третий заход в Черное море этого корабля, впервые он отметился в 1997 году и в 2018-м.

В ведомстве подчеркивается, что на борту Oak Hill находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

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