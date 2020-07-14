В Росії, яка є одним з лідерів по поширенню китайського вірусу, змінили правила для тих, хто приїжджає в країну

Так, з 15 липня вводять обов'язкову здачу тесту на китайський вірус для всіх, хто в'їжджає. Відповідну постанову підписала глава Росспоживнагляду Анна Попова.

Тепер іноземцям при в'їзді в країну необхідно надати документ російською або англійською мовами, що підтверджує негативний тест на коронавірус. Тест повинен бути зроблений не раніше ніж за три дні до прибуття в Росію. Громадяни РФ зможуть показати результати тесту на коронавірус або здати його вже вдома.

Якщо у тих, хто прибуваєть в країну немає такого тесту, для його проходження дається три дні (вже на території РФ). Але це не безкоштовно.

"Оплата досліджень здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації", – зазначено в постанові.

При позитивному тесті або погіршенні самопочуття тих, хто приїхав до РФ, їм потрвбно самоізолюватися.

Раніше в Росії діяло правило про обов'язкову двотижневу ізоляцію для прибуваючих.

Додамо, що поданими голови Федерації мігрантів РФ Вадима Koженова, українських робітників у Росії – близько чотирьох мільйонів.

Зазначимо, у світі за станом на 14 липня, кількість випадків інфікування коронавірусом становить 13 234 687 осіб. Більше всього хворих в США (3 479 483), Бразилії (1 887 959), Індії (907 645), Росії (733 699) і Перу (330 123).

Тим часом, в'їзд в Шенгенську зону найближчим часом для українців закритий у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій країні.

"Зараз, на жаль, цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 000 населення. При тому, що у ЄС, наприклад, ця цифра становить 16,3 особи на 100 000 населення", - повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що українці зможуть відвідувати Шенгенську зону, коли рівень захворюваності в нашій країні не буде перевищувати середній по ЄС.

Зазначимо, станом на 14 липня в умовах карантину для українців відкриті кордони 25 країн, вони включають ті держави, куди потрібна віза, і де діють певні карантинні обмеження.

Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови і Ліван.

Нагадаємо, карантин в Україні готують до продовження: в МОЗ назвали нову дату.

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