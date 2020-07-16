Екс-голова уряду РФ Дмитро Медведєв "порадив" українцям змиритися з тим, що Крим ніколи не повернеться в Україну

Як повідомляє Politeka.net, посол України в США Володимир Єльченко дотепно відповів на таке висловлювання.

У Twitter Єльченко відповів Медведєву від імені всієї країни.

"Україна радить Медведеву змиритися з тим, що він вже давно нічого не вирішує", - відповів Володимир Єльченко.

"Я б радив змиритися також з тим, що всі злочинці (та їх подільники) отримають по заслугах!", "Він нічого не вирішував", " Відповідь гідна Дипломата!", "Медведєв розкоординований ідіот!Пам'ятайте який не зрозумів як руки подавати?!У нього мізки взагалі не працюють", - підтримали посла в мережі.

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Так, він порадив українцям змиритися з наявними після 2014 року реаліями (анексії Криму прим.ред). Крім того, він запевняв журналістів, що Росія не має наміру проводити недружню політику щодо України.

"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південно-сході країни", - сказав Медведєв.

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