Російський співак Юрій Лоза розповів про "свободу слова в РФ"

За його словами, в Росії панує свобода слова, подібної якій немає у світі. Він зауважив, що був у США і Європі, але нібито не помітив там свободи слова, яка існує в Росії.

Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Апострофу.

"У Росії зараз безпрецедентна свобода слова. Такого ніде в світі немає. Я був в Америці, був в Європі, постійно їжджу по світу і знаю про це не з чуток", - заявив він.

Музикант впевнений, що будь-яка людина в РФ нібито може говорити те, що йому заманеться.

"У нас не карають навіть за повну антиросійську фігню і нісенітницю... Якщо ви хочете сказати, що Путін не правий, то виходьте на вулицю і кричіть. Вам ніхто тут в Росії не відверне голову і не посадить. У нас немає переслідування за інакомислення... У нас Росія сьогодні, це багатоваріантна країна", - підкреслив він.

Раніше ми писали, що Росія робить все, щоб перетворити Крим у свою ядерну базу.

30 червня росіяни налагодили вантажне залізничне сполучення з Кримом по мосту через Керченську протоку. За словами Бориса Бабіна, це є небезпечним симптомом, адже залізниця дуже важлива для забезпечення російських військових баз. З нею РФ зможе швидше розгортати війська в разі загострення конфлікту та перетворити півострів у плацдардм для нових наступів.

"У Російській Федерації ядерну зброю і його обслуговування, згідно з регламентом, здійснюється, насамперед, залізничним транспортом. Тому сьогодні наявність вантажного залізничного сполучення в Криму спрощує нуклеаризацию півострова і дозволить створити ядерну базу для російської армії", - підкреслив Борис Бабін.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про поділ України.