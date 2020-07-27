Російський співак Юрій Лоза розповів про "свободу слова в РФ"
За його словами, в Росії панує свобода слова, подібної якій немає у світі. Він зауважив, що був у США і Європі, але нібито не помітив там свободи слова, яка існує в Росії.
Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Апострофу.
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"У Росії зараз безпрецедентна свобода слова. Такого ніде в світі немає. Я був в Америці, був в Європі, постійно їжджу по світу і знаю про це не з чуток", - заявив він.
Музикант впевнений, що будь-яка людина в РФ нібито може говорити те, що йому заманеться.
"У нас не карають навіть за повну антиросійську фігню і нісенітницю... Якщо ви хочете сказати, що Путін не правий, то виходьте на вулицю і кричіть. Вам ніхто тут в Росії не відверне голову і не посадить. У нас немає переслідування за інакомислення... У нас Росія сьогодні, це багатоваріантна країна", - підкреслив він.
Раніше ми писали, що Росія робить все, щоб перетворити Крим у свою ядерну базу.
30 червня росіяни налагодили вантажне залізничне сполучення з Кримом по мосту через Керченську протоку. За словами Бориса Бабіна, це є небезпечним симптомом, адже залізниця дуже важлива для забезпечення російських військових баз. З нею РФ зможе швидше розгортати війська в разі загострення конфлікту та перетворити півострів у плацдардм для нових наступів.
"У Російській Федерації ядерну зброю і його обслуговування, згідно з регламентом, здійснюється, насамперед, залізничним транспортом. Тому сьогодні наявність вантажного залізничного сполучення в Криму спрощує нуклеаризацию півострова і дозволить створити ядерну базу для російської армії", - підкреслив Борис Бабін.
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