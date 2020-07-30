США прийняли рішення вивести з Німеччини ще більше військовослужбовців, ніж планувалося

Про це 29 липня, за даними CNN, повідомив міністр оборони США Марк Еспер, зазначивши, що передислокація відбудеться в найближчі тижні.

Так, вони хочуть відправити не 9,5, як повідомлялося раніше, а 12 тисяч американських солдатів.

У той же час в США повернуться тільки 6,4 тисячі військових, а решта 5,6 тисячі розмістять в інших європейських країнах-членах НАТО на ротаційних умовах.

Раніше ми писали, що військові РФ стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі

Кораблі РФ були поруч із учасникам навчань Sea Breeze-2020, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь в Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ.

Хоча навчання проходило в південно-західному районі Чорного моря – це виключно територіальні води України.

"Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були загрози або небезпеки для нашої національної безпеки, але провокації були", – розповів Андрій Ординович, заступник начальника управління у Генштабі ЗСУ.

Раніше ми писали, що група військових кораблів НАТО увійшла в Чорне море з подальшим відвідуванням Одеси

Як повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, кораблі Північноатлантичного альянсу взяли участь у кількох навчаннях, зокрема в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз».

За його інформацією, вони будуть відпрацьовувати нові доктрини і бойові тактики, а також взаємодія з українськими кораблями. Так, 7 липня в Чорне море зайшла частина SNMG-2: корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470), тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Туреччини, ESPS Tambre (М 33) ВМС Іспанії і ITS Gaeta (5554) з Італії. Тральщики відпрацюють пошук і знищення морських мін, а також супровід кораблів через мінні загородження.

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