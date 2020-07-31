30 липня на південно-заході Москви сніг осипав землю

Як передає Politeka.net люди здивовані нетиповою для літа погодою. Зате метеорологи не бачать в цьому нічого аномального, повідомляють "Известия".

"Московський регіон зараз знаходиться під впливом тиловій частині циклону. У цьому явищі немає нічого незвичайного, воно буває щорічно", – відзначили в Гідрометцентрі.

Сніг зафіксували в столичному районі Зюзино, розташованому на південному заході міста.

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В Яремче на Західній Україні випав сильний град, що більше нагадує сніг. Про це стало відомо з соцмереж українців, які в даний момент знаходяться в регіоні.

Так, одні з мешканців Яремче натрапили на справжні снігові замети, коли повернулися додому. Жінка на відео стала загрібати руками сніг, показуючи його на камеру.

«В Яремче настала зима посеред літа. Буквально за кілька хвилин засипало градом так, що все навколо стало білим, як у снігу, а на подвір'ях утворилися чималі кучугури. Місцеві кажуть, що градом позбивало навіть птахів», - наголошується в повідомленні.

Ще одні користувачі мережі відзначили, що аномалія спостерігалася саме у Яремче. А ось в Буковелі нічого такого не було.

«Буковель - сонце, Яремче сонце, а на виїзді хоч лижний сезон відкривай», - пишуть люди.

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