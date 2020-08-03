У президента Росії Володимира Путіна серйозні плани на Україну

Відомо, що російські спецслужби займаються здійсненням низки спеціальних операцій для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні і руйнування української державності, пише "From-UA".

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, який вважає, що Росія не вперше робить спроби дискредитації національної ідеї України, української ідентичності та державності, зокрема.

Головне завдання Росії-це повномасштабна дестабілізація ситуації в Україні, яка нібито змусить росіян здійснити втручання. Це, на думку Кондратюка, і є ключовою політичною метою Кремля.

"Фактично, мова йде про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави в середньостроковій перспективі", - додав він.

А вже надалі може розвернутися військова операція з боку Росії з метою захопити нові українські території.

Раніше ми писали, що Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, Путіна "внутрішньо короблять" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що внутрішньо це Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південному сході України. І президент Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

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