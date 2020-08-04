Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час щорічного звернення до білорусам і Нацсобранию відреагував на вагнеровцев в Мінську

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на білоруські ЗМІ.

зокрема, білоруський лідер пригрозив Росії через перекидання загону найманців з ПВК "Вагнер" у Білорусь.

"Дуже небезпечний і сильний сигнал і все це брехня про Стамбул, Венесуели, Африку і Лівію. Ці люди дали свідчення і були спрямовані спеціально в Білорусь, команда була – чекати. Квитки, куплені на Стамбул, – легенда. Межа закрита російська. Якщо будуть спроби дестабілізувати обстановку в Білорусі, то до Владивостока буде важко, – заявив Лукашенко.

За його словами, версія з транзитом найманців через територію Білорусі – брехня.

"Я поганий, може бути, географ, не розумію, навіщо в Африку летіти через Північний полюс. Навіщо через Білорусь? Не слухайте цього брехні. Вони розповіли… Припиніть брехати. Ви ж вже зганьбилися. Спочатку Стамбул, потім Венесуела… Не підкидайте тут ядерну зброю", – додав Лукашенко.

Politeka писала про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія була, є і буде найближчим союзником Білорусі.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі чи в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть незважаючи на те, що братські відносини з нами поміняла на "партнерські". Марно", – сказав він.

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