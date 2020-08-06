До Мінська терміново стягують війська, однак офіційного повідомлення про це немає

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Replyua.net.

Як відомо, в останні декілька тижнів на території Білорусі ускладнилася і без того непроста ситуація. Після того, як між Росією і Мінськом почалися певні конфлікти, минув вже не один місяць. Все починалось із цін на "блакитне паливо" і з чуток про можливу анексію Росією Республіки Білорусь. Згодом стало відомо, що під столицею Білорусі були затримані десятки бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера".

Тепер на телеграм-каналі WarGonzo, який посилається на "Дилетант", з'явилось повідомлення про те, що в Мінську активізувалися силовики. У місто почали стягувати велику кількість військових, і скоріше за все це пов'язано з майбутніми президентськими виборами або напруженою обстановкою з країною-агресором. Жодної офіційної інформації щодо цього в Білорусі поки що не надають.

"Терміново! До Мінська стягують війська. Про це повідомляє @the_diletant - поки що без посилань на джерела. Якщо інформація підтвердиться, тоді стає зрозумілим, для чого по країні оголосили мобілізацію. Поки частина армії буде задіяна в припиненні заворушень, необхідно, що називається, "прикрити тили", і це білоруська влада плануює зробити за допомогою резервістів", - йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що чисельний склад стягнутих до Мінська військ налічує близько 20 тисяч військовослужбовців, які будуть жити в наметовому таборі.

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