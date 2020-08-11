Сьогоднішні протести в Білорусі дечим нагадують Майдан 2014 року, але білоруси мають більш песимістичні прогнози
Як передає Politeka, такую думку висловив блогер Олександр Карпюк на своїй сторінці в соцмережі.
Говорячи про відмінності білоруських протестів від українських, Карпюк наголосив, що в 2013-2014 рр. в Україні швидко організувався центр координації протестувальників і місце, куди могли йти люди і допомагати одне одному між атаками з боку "беркутівців" - це був Майдан незалежності.
Тим часом у Білорусі постійного центру координації немає, а без нього всі осередки опору "просто задушать".
Крім того, Білорусь не має лідерів, які збирали б навколо людей. Головна конкурентка Лукашенка Світлана Тихановська "злилася" і поїхала в Литву.
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"Якщо брати білоруси не захочуть виставити своїх лідерів, то і протесту не буде", - написав блогер.
Також він прогнозує, що скоро по учасникам протестів почнуть стріляти вже бойовими боєприпасами.
"Лука добре вивчив сильні і слабкі сторони Майдану, він знає, як підвищувати ставки. Тому або у вас з'являться люди (ті ж націоналісти, яких Лука випалював роками), які створять центр координації та географію протестів, а так само лідери опору, або вас задушать дрібними групами", - вважає Карпюк.
Нагадаємо, "Цього він боїться найбільше": повсталі білоруси помстяться Лукашенку новим способом, розкрито плани на 11 серпня.
Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.