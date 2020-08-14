Федоров впевнений у тому, що говорить

У Росії поранених силовиками учасників білоруських протестів звинуватили в інсценуванні

Так, депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров вибухнув маячнею про те, що люди влаштували шоу для преси, а реальність насправді інша, передає Politeka.net з посиланням на Twitter МБХ медіа.

На відео, опублікованому в соцмережі, єдинорос заявляє:

Единоросс Евгений Федоров демонстрирует свои глубокие познания в белорусской политике. Оказывается, все протесты там из-за американцев, никаких пострадавших в Минске нет, а единственный способ для Белоруссии остаться независимой — это присоединиться к России pic.twitter.com/SHnAEa4dll — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

"Немає жодного загиблого, а всі постраждалі, вони ... Були ж десь кадри, що вони кетчупом мазали в підворітті, потім вибігали. Тобто це все бутафорське, це гра. Все, що нам показує сьогодні телевізор про Білорусь, – це просто спектакль. Ось просто спектакль, фільм, кров, ошметки, ось Шварценеггер любить у таких фільмах зніматися".

При цьому він підкреслив, що "реальність там не така, вона інша", просто в Росії її не бачать, оскільки інформаційний простір там "не наш".

За словами Федорова, у Білорусі немає ніяких варіантів:

"Або це вітчизна у складі єдиної держави з Росією, або це ліквідація білоруського народу з метою зачистки цієї території від небажаних елементів після приєднання до іноземних окупантів. Те, що називається гарячою фазою".

Слова парламентарія вже висміяли в мережі.

"Були ж кадри, де депутат Федоров знімає кепку, а під нею замість мозку кетчуп. Тарантіно любить такі фільми знімати", - зазначається у твіті в блозі "Вуса Пєскова".

Реакція на такі слова депутата була передбачуваною.

"Депутат Федоров веде черговий прямий репортаж з 6-ї палати", "Коли спортсмени і артисти в Думі - це повна біда. А коли хворі люди в Думі - це взагалі пи*дець!", "Бажаю йому, щоб його точно таким же чином, як і білорусів, щодня вимазували кетчупом", "росіянам має бути соромно, що у них такі народні обранці, обличчя держави російської, є чим пишатися", – йдеться в найввічливіших коментарях, оскільки нецензурної лексики в бік Федорова користувачі не пошкодували.

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