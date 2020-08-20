Російський політик Володимир Жириновський впевнений, що Білорусь увійде до складу Росії
Як передає Politeka.net, таку думку, і навіть умови парі, депутат озвучив у своєму Telegram-каналі.
"Посперечалися з ведучим Ехо Москви Олексієм Наришкіним на ящик пива, що до нового року Білорусь увійде до складу Росії", - повідомив він.
Варто відзначити, що ведучий підтвердив, що така суперечка дійсно існує.
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"Посперечалися з Жириновським на ящик пива. Він запевняє, що Білорусь до кінця року увійде до складу Росії", - зазначив він.
Варто відзначити, що в останніх своїх заявах Жириновський прямо закликав РФ до захоплення сусідньої країни.
"Час розмов пішов, потрібно діяти жорстко-повертати не СРСР як політичний режим, але всі території. І ніяких республік, все до складу Росії", - писав російський депутат в одній з останніх публікацій.
Крім того, Жириновський впевнений, що на подальшому політичному майбутньому білоруського президента можна ставити хрест.
Не виключав російський політик і» втечі Лукашенка " за сценарієм втікача з Києва до Росії Віктора Януковича.
Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.
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