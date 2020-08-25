Російський політик Володимир Жириновський запропонував сценарій з входженням Білорусі до складу РФ

За його "грандіозним" планом, Білорусь може увійти до складу Росії в якості шести областей. При цьому Жириновський знайшов правильне "застосування" президенту Білорусі та пропонує зробити Олександра Лукашенка віце-прем'єром РФ по сільському господарству.

Таку пропозицію він озвучив у своєму Телеграм-каналі.

"В іншому випадку його чекає доля Піночета", - написав скандальний російський політик.

За його словами, Росія змушена "обирати з двох зол", тому і робить таку пропозицію Лукашенку раз він набрид білорусам.

"Лукашенко набрид білорусам. Але прозахідна опозиція ще гірша. Вони проти Росії, вже говорять англійською і вивішують прапори ЄС. Тому Росії вигідно зберегти Лукашенка, але тільки в новій якості", – констатував Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський впевнений, що Білорусь увійде до складу Росії.

"Посперечалися з ведучим Ехо Москви Олексієм Наришкіним на ящик пива, що до нового року Білорусь увійде до складу Росії", - повідомив він. Варто відзначити, що ведучий підтвердив, що така суперечка дійсно існує.

"Посперечалися з Жириновським на ящик пива. Він запевняє, що Білорусь до кінця року увійде до складу Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

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