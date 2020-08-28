За його словами, повідомлення президента РФ Володимир Путін про те, що вже сформований резерв із співробітників правоохоронних органів, які допоможуть Білорусі "при необхідності", говорить про готовність до вторгнення в сусідню країну.

"Певною мірою, це говорить про відчайдушне становище самого Лукашенка і про готовність Кремля до вторгнення. Умова Путіна (якщо перейдуть до безчинств) тут просто димова завіса. Завжди безчинства можна організувати, якщо треба, і ніякі протестувальники для цього не потрібні", - упевнений експерт.

За його словами, тепер мова може йти тільки про те, що Росія буде сприйматися виключно як ворог і противник.