Президент РФ Володимир Путін готує вторгнення в Білорусь
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський військовий експерт Ель Мурід.
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський військовий експерт Ель Мурід.
За його словами, повідомлення президента РФ Володимир Путін про те, що вже сформований резерв із співробітників правоохоронних органів, які допоможуть Білорусі "при необхідності", говорить про готовність до вторгнення в сусідню країну.
"Певною мірою, це говорить про відчайдушне становище самого Лукашенка і про готовність Кремля до вторгнення. Умова Путіна (якщо перейдуть до безчинств) тут просто димова завіса. Завжди безчинства можна організувати, якщо треба, і ніякі протестувальники для цього не потрібні", - упевнений експерт.
За його словами, тепер мова може йти тільки про те, що Росія буде сприйматися виключно як ворог і противник.
"Путін продовжує блискучу політику на пострадянському просторі. Створення ворогів з нічого - його особистий коник. Якщо Лукашенко не дезавуює заяву Путіна, то можна точно говорити, що як суб'єкт політики він остаточно зник. Тепер він банальна маріонетка Кремля. Путін просто озвучує це публічно", - підкреслив експерт.
А ось на думку військового експерта і полковника запасу Олега Жданова, Путін вже заслав військових РФ В Білорусь.
За його словами, Лукашенко потрібен російському президенту, як повітря, тому, враховуючи, що протести не вщухають, а набирають обертів. Росія вже почала втручання в ситуацію в Білорусі.
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Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.