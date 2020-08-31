Події в Білорусі безпосередньо стосуються України, зараз буквально вирішується доля нашої країни

Протести в Білорусі наочно демонструють, що жоден лідер, нехай навіть найулюбленіший, жоден авторитарний режим, навіть найпрогресивніший, жодна диктатура, навіть, якщо це диктатура добра не можуть існувати довго.

Таку думку висловив український блогер і волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Вони набридають, розчаровують, стомлюють. Стабільність-смерть. Немає нічого більш природного і постійного, ніж зміни. І тільки з цієї причини режим Лукашенка впаде", - зазначив Касьянов.

Блогер пише, що ключі від Криму і Донбасу зараз в Білорусі, іншими словами - доля українських територій опинилася в руках Білорусі.

Він пояснив, що безславний кінець режиму Лукашенка буде початком кінця режиму Путіна в Росії, а ця обставина носитиме позитивний момент для України. Країна зможе вирватися з лап окупанта, адже у нього почнуться катастрофічні проблеми.

"Не тільки тому, що українська влада сама віднесла їх до Мінська, підписавши Мінські угоди, але, головне, тому, що безславний кінець колгоспного режиму Лукашенка означатиме початок ганебного кінця імперської «демократії» Путіна, а кінець Путіна означатиме шанс для України, яка так і не посміла наваляти окупанту. Так що нехай білоруські жінки перемагають. Навіть, якщо вони ховають своїх чоловіків", - попередив експерт.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.