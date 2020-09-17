В Росії стався черговий казус під час військових маневрів із залученням танків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі українського громадсього діяча і заступника голови СБУ генерал-майора Віктора Ягуна.

Так, у мережі з’явилися знімки з полігону в Астраханській області (РФ), на якому проходили маневри із залученням танків. На опублікованих світлинах можна побачити, що було знищено випадковим попаданням танк Т-90А.

"Наслідки випадкового потрапляння бойової ПТУР "Конкурс" (з БМП-2) по танку Т-90А в ході міжнародних військових навчань в Астраханській області. Московска воєнщина - вона така "непереможна" і небезпечна… Правда, сама для себе", - написав Ягун у коментарі до фото.

У коментарях українці не приховують зловтішання такою новиною.

"Хоч якась гарна новина на ніч", "Ридаю", "Яка сумна новина", "Їм просто не треба заважати", "Зі смаженими бурятами?", "Цікаво: зовнішньо танк не придатний для подальшого використання, а екіпаж? (залишився живий, чи виведено з ладу?)", "Могло бути і гірше", - пишуть в коментарях під публікацією.

За даними російських ЗМІ, до військових навчань в Астраханській області було залучено близько 1 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць техніки.

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