Російський публіцист Олександр Невзоров розповів, що очікує Олександра Лукашенка в майбутньому

За його словами, в найближчому майбутньому його не чекає нічого хорошого, Олександру Лукашенку доведеться бігти і ховатися від білорусів десь в Підмосков'ї. Там він може зустріти екс-президента України Віктора Януковича, якого Володимир Путін ховає від Гааги.

Таку думку публіцист озвучив в ефірі "Невзоровских сред" на "Эхе Москвы".

"Пісенька Лукашенко заспівана. Зрозуміло, що йому, ймовірно, доведеться бігти і ховатися. Я думаю, що все закінчиться нардами в підмосковному спецсанаторії, де Путін буде його, як Януковича ховати від Гааги, від світу. Причому і Лукашенко, і Янукович напевно будуть в перуках з накачаними губами", - з сарказмом стверджує Невзоров.

Він з гумором пояснив, що Лукашенко змінить зовнішність, щоб його ніхто не впізнав. Зокрема, президент Білорусі може навіть переодягнутися в жінку.

"Вони, звичайно, змінять зовнішність під літніх блондинок з липовими документами, але з вусами. Ось вони будуть похмуро в нарди розігрувати тарілку тефтелей-добавку в їдальні, в цьому спецсанаторії. Причому, я думаю, що Олександр Григорович, напевно, за паспортом по новому буде Анжелою Лукошкіною, а Янукович буде, звичайно, Яночкою де Луї Віттон, графинею і кошелкою. І картинка буде, звичайно, сумна", - резюмував Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Олександр Невзоров розповів, чим одержимий Путін: "Приблизно 15 років тому його інфікувала...".