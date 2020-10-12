Британська актриса і модель Маргарет Нолан померла у віці 76 років

Найбільш відома вона за роллю у фільмі про британського шпигуна Джеймса Бонда"Голдфінгер". Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив режисер Едгар Райт.

Причина смерті британської артистки при цьому не уточнюється.

"Мій сумний обов'язок - повідомити, що померла чудова актриса Маргарет Нолан. Вона була втіленням всього крутого, що було в 1960-і: від ролі масажистки Дінк в бондіані до появи у фільмі "Вечір важкого дня" разом з The Beatle. Я працював з нею минулого року. Вона була дуже веселою і розумною, і, як ви можете здогадатися, у неї було багато дивовижних історій. Я щасливий, що знав її", - написав він, відзначивши, що фанати невтішні.

Маргарет Нолан стала широко відома за роллю масажистки Дінк з третього фільму про Джеймса Бонда "Голдфінгер".

У фільмографії актриси близько трьох десятків ролей в повнометражних фільмах і безліч появ на телебаченні.

Актриса знялася з Beatles у фільмі "Ніч після важкого дня", знялася у фільмах "Ні сексу, будь ласка, ми британці"," Великий інквізитор", в серіалі "Повернення в Брайдсхед" та інших.



Останньою роботою Маргарет в кіно є трилер "Минулої ночі в Сохо", який вийде на екрани в 2021 році.

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