У Росії помер протоієрей Димитрій (Смирнов), який радив співгромадянам просити милостиньку, щоб вижити на карантині

Колишній голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, дитинства та материнства пішов з життя на 70-му році життя, а про його смерть у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служіння Василь Рулінський, передає Politeka.net.

"Зараз стало відомо про смерть отця Димитрія Смирнова. Царство Небесне дорогому батюшці. Владика Пантелеймон у Південно-Сахалінську здійснив панахиду за новопреставленим отцем Димитрієм", - йдеться у публікації.

29 вересня священик потрапив до реанімації. За словами лікарів, причиною госпіталізації став не китайський вірус: доктори діагностували у отця Димитрія захворювання головного мозку.

Однак закордонна зараза свого часу не оминула цю людину. На початку травня Димитрій, який заявляв про користь коронавірусу, заразився ним і потрапив до лікарні. Менш ніж через два тижні його виписали.

Як відомо, священик прославився своїми дуже неоднозначними виразами. Так, він назвав ядерну зброю "чудовим винаходом", завдяки якому Росія існує досі.

Він також розніс в пух і прах цивільні шлюби, назвавши цивільних дружин "безкоштовними повіями" і засобом тимчасової втіхи чоловіків. Після цієї заяви на Димитрія хлинула хвиля обурення, і він, виправдовуючись, пояснив, що мав на увазі те, що чоловіки кидають таких жінок і не готові одружитися на них, а це вже – "національна катастрофа".

Він також виступав проти хрещення дітей, які народилися після ЕКЗ.

Ба більше, в одному з інтерв'ю священик заявив, що дівчаткам ходити в школу марно.

"Що там у цій школі робити? Вчитися заздрості, обзиванню, кепським словам, хамству вчителям? А так вона буде вже готова мама. Все буде вміти", – пояснив служитель культу свою позицію.

Коли в Росії розбушувалася епідемія вірусу, Димитрій закликав росіян бути економними, а тим, у кого зовсім немає грошей навіть на їжу, рекомендував "просити милостиньку". Мовляв, "жменьку крупи хтось та й подасть". При цьому сам священик любив жити на широку ногу, а з транспорту надавай перевагу Майбаху.

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

Нагадаємо, заражений священик зазивав українців на літургію.

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