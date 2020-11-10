У Польщі готуються до повної відмови від російського газу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Так, у Польщі хочуть повністю замінити російський газ поставками зрідженого природного газу.
Відомо, що Варшава збирає флот для ЗПГ зі США, а прибуток Росії обвалиться після втрати великого ринку в ЄС. Польща готується до припинення поставок російського газу з 2023 року.
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Таким чином, Росія продовжує втрачати європейські ринки один за іншим, скорочуючи обсяг експортної виручки і прибутку федерального бюджету. Зокрема, 10 мільярдів кубометрів блакитного палива з РФ планують замінити американським ЗПГ.
В рамках програми формування флоту газовозів держкомпанія PGNiG зафрахтувала два СПГ-танкери в Норвегії на 10 найближчих років. Кожен може вмістити 174 тисяч кубометрів СПГ. До моменту завершення договору з "Газпромом" імпорт СПГ зі США повинен скласти бпонад 60% від потреб Польщі (19 млрд кубометрів).
У Польщі наголосили, що вже через два роки портфель контрактів буде включати майже 10 млрд кубометрів на рік, а це лише трохи нижче, ніж обсяги діючих угод з "Газпромом".
Нагадаємо, Німеччина проміняла російський газ і позбавила "Північний потік-2" привілеїв: деталі економічного удару по РФ.
Як писала Politeka, "Північний потік-2" повністю провалився, в РФ повідомили про головні прорахунки.
Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.