"Ми розуміємо, що тут друзів у нас немає"

У світі немає ніяких партнерів і союзників, є тільки мародери і жертви

Політичний експерт Михайло Чаплига в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що відбувається зараз в Росії, Туреччині, Азербайджані та Вірменії (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами політолога, приблизно через 5-7 років може спалахнути досить кривава війна між Російською Федерацією і Туреччиною.

"Великі держави ніколи не воюють за власні інтереси на власній території. Сполучені Штати воюють з Росією на території України, Росія воює з Туреччиною на території Вірменії. І зауважте, не на території Азербайджану, який є фактично частиною Туреччини", - підкреслив політичний фахівець.

Також він згадав ситуацію зі збитим вертольотом російських збройних сил, яка сталася не так давно. Виходячи з єдиної версії, каже Чаплига, цей вертоліт збили з ручного ПЗРК на відносно невеликій відстані, яке становить 6 кілометрів, на низькій висоті.

За словами Михайла Чаплиги, конфлікт між Туреччиною і Російською Федерацією був постійно і ніколи не припинявся. Він розповів, що в цій ситуації робити нашій країні, а також, яка роль України в цій війні.

"Нас тут може врятувати виключно дипломатія. Ми розуміємо, що тут друзів у нас немає. Не дарма в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито Ердоган сказав про те, що Крим буде або турецьким або російським", - додав екперт.

Крім того, Чаплига додав, що Туреччина, Азербайджан і Російська Федерація нібито "принесли в жертву" Вірменію. За його словами, у світі немає ніяких партнерів, завжди є той, хто знаходиться нагорі.

"Не існує ніяких партнерів. Весь світ ділиться на мародерів і жертв. Хто ти? Визначати. Азербайджан просто в лічені дні може забрати весь Карабах", - підкреслив Михайло Чаплига.

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