Як повідомляє Politeka.net, про стан актора російським ЗМІ повідомив його син. Як стало відомо, Леонід Куравльов потрапив до лікарні з пневмонією ще 5 січня. Пізніше його перевели в реанімацію. Вже кілька днів стан актора вкрай важкий.
Відзначається, що акторові зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. При цьому Куравльов знаходиться в московській лікарні Комунарці, де лікують також хворих з ковідом.
«Ми сподіваємося на його одужання, і для цього є підстави, за словами лікарів», - прокоментував син стан актора.
Як відомо, Куравльову на даний момент 85 років. Він прославився завдяки численним ролям в таких фільмах як "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля". Актор багато років грав на театральній сцені, а також був ведучим на телебаченні.
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