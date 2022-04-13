Президент Франції Еммануель Макрон зробив скандальну заяву заявіва, що не вважає звірства Росії в Україні геноцидом
Президент Франції Еманюель Макрон, здається тільки що звалився з місяця і заявив що що українці і росіяни є "братами", а те що відбувається зараз не можна називати геноцидом українського народу.
Хоча підтвердив, що рф скоює військові злочини в нашій країні.
У мережі обурилися такою заявою Макрона:
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"Ще один європейський дурник вважає, що він має право визначати, хто нам брат, а хто ворог, тільки тому страшно назвати речі своїми іменами", - пише журналіст Юрій Романенко.
"Мені щиро цікаво, що ще російський народ повинен зробити з українським, щоб Макрон перестав нести кремлівську херню про братні народи.Так в нашому житті з'явився елегантний термін - обмакронився", - коментує народний депутат Максим Бужанський.
Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Україні вигідно, щоб Путін "ще пожив".
Також повідомлялося, що Росія готується відправити в Україну нову партію"добровольців".
Крім того Politeka.net писала, що від вояк рф приховують величезні втрати.