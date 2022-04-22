Тіла трьох людей були знайдені у вівторок в будинку в курортному місті.

В Іспанії знайдені мертвими екс топ-менеджер компанії "Новатек" Сергій Протосеня разом з дружиною і дочкою. Про це передавати канал Telecinco і CatalunyaDiary .

Тіла трьох осіб були знайдені у вівторок, 19 квітня, в будинку в курортному місті Льорет-де-Мар. Поліцейські розповіли, що розглядають версію, за якою чоловік міг вбити членів своєї сім'ї, а потім накласти на себе руки.

Відомо, що статки топ-менеджера «Новатека» оцінювалися в 400 млн євро. Також зазначається, що Протосеня проживав у Франції, а в Іспанію приїхав з родиною на Великодні свята. Схоже, чистки тривають серед олігархів з рф.

Подібний випадок не перший, ми також писали, в Москві знайдені вбитими колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина і дочка.

Тіла 51-річного Владислава Аваєва, 47-річної Олени та їх 13-річної дочки Марії виявили в квартирі, у всіх вогнепальні поранення. За деякими даними, в руках у Аваєва був пістолет, А квартира була закрита зсередини.

Поліцію викликали родичі сім'ї Аваєвих, які довго не могли з ними зв'язатися, а потім приїхали до них і виявили трупи.

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