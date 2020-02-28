Доктор Євген Комаровський розповів, чи можна давати дітям кальцію глюконат

Про це він написав у блозі на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. У своїй постійній рубриці «питання-відповідь» Комаровський розвінчав міф про те, що аптечний препарат кальцію глюконат – це біоактивна добавка.

За словами лікаря, кальцію глюконат – хороший препарат, який можна давати дітям. При цьому потрібно враховувати, що кальцій засвоюється організмом, якщо його вживати у вигляді розчинної солі.

«Кальцію глюконат прекрасно розчиняється навіть у холодній воді, а ще він дешевий. Ось чому, власне, я і рекомендую саме цей варіант солі кальцію», - зазначив лікар.

Він пояснив, що багато лікарів і фармацевтів кажуть, що потрібно купувати більш дорогі варіанти кальцію, який, за їхніми словами, краще засвоюється. Комаровський же запевняє, що засвоюється кальцію глюконат нормально.

«Якщо є клінічні прояви дефіциту кальцію — на це вказують певні симптоми (підвищена нервова збудливість, м'язовий гіпертонус та інші), якщо дитина явно мало отримує кальцію через певну дієту (наприклад, взагалі не їсть молочні продукти), то в періоди активного росту кісток і зубів давати препарати кальцію можна і потрібно», - заявив педіатр.

Він додав, що підліткам потрібно з'їдати по 10-15 таблеток кальцію глюконату в день. Дози залежать від зросту і ваги дитини.

В коментарях до посту традиційно виникла дискусія з прихильниками і супротивниками рекомендацій лікаря.

«Нормальні препарати це як раз Бади..а аптечні в основному рідкісна гидота, з малою біодоступністю! А щоб отримувати кальцій, їжте молочне і не слухайте маячну», «І зараз всі різко побігли за кальцієм - Комаровський же сказав!», «Завжди з повагою ставилася до Комаровського, а тут щось пішло не так», «Зараз багато схиблених на ідеї "шкідливості кальцію"... Сам особисто кілька разів вступав у полеміку з такими людьми», - пишуть користувачі мережі.

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