Доктор Евгений Комаровский раскрыл интересный факт об алкогольном напитке
Врач опубликовал в своем Инстаграм пост, в котором сообщил, чем можно дезинфицировать руки и другие поверхности, пишет Politeka.net.
Как оказалось, напиток абсент можно использовать в качестве санитайзера, ведь в нем - 70% спирта.
"Дезинфицировать руки или начать испытательный прием внутрь?", - поинтересовался Комаровский, выставив перед собой бутылки с зеленым напитком.
В одном из своих видео доктор Комаровский рассказал, что абсент нужно наливать в рюмку или в маленькие флакончики и наливать на руки, а далее растереть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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"Люди, которые не любят абсент, но которые имеют серьезные финансовые запасы, могут использовать с этой же целью виски бочковой крепости, только следить за тем, чтобы количество градусов было более 65%", - отметил медик.
Напомним, доктор Комаровский рассказал, почему коварным вирусом переболеют не все люди.
Известно, что все зависит от иммунитета человека.
«Есть такое понятие, как местный иммунитет, защита слизистых оболочек и все люди разные. Просто есть люди, которые имеют хороший иммунитет и они не заболевают и таких достаточно много. Поэтому не нужно бояться и нагнетать», - ответил доктор.
Ранее мы писали, что доктор Комаровский считает - система здравоохранения в Украине впадет в коллапс при минимальной загрузке.
«Наши ученые посчитали, что если мы введем строгий карантин, то люди все равно будут болеть, но в каждый отдельно взятый момент времени не будет тяжело болеть более 200 человек. То есть, мы растянем эту эпидемию", - сообщил известный украинский врач.
Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".
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Также Politeka писала, что доктор Комаровский ошарашил украинцев, о пиве на карантине придется забыть: причина.