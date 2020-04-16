Уханьский вірус неможливо вилікувати за допомогою ультрафіолету, це може зробити тільки імунітет людини

Про це заявив докторч Євген Комаровський у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"Я повинен вас засмутити. Рентген і флюорографія не вб'ють вірус… Не займайтеся дурницями. Вбити вірус в організмі може тільки ваш імунітет. У переважній більшості випадків він це зробить самостійно без вашої допомоги", – зазначив лікар.

Комаровський закликав не пробувати боротися з коронавірусом засмаганням під сонцем або використовуючи бактерицидні лампи.

"Звертаю вашу увагу, ультрафіолет – це дуже потужний фактор, що сприяє онкології шкіри. Рак шкіри має прямий зв'язок з інтенсивністю ультрафіолетового опромінення… Вивісити на сонці якийсь одяг – на здоров'я, але самим гріти на сонці ніс, щоб вбити коронавірус – це принципово невірно", – сказав він.

Раніше Євген Комаровський розповів, якою розчин не варто використовувати в якості антисептика.

Так, в аптеках продається борна кислота, яка може вбивати бактерії, так як містить 97% спиртовий розчин. Але борну кислоту, за словами лікаря, «ніхто і ніколи не використовує в дезінфекційних засобах».

Педіатр пояснив, що цей розчин застосовують, якщо у пацієнтів є шкірні бактеріальні інфекції.

Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".

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