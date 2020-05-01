Такого даже и не ждешь

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что симптомами сезонной аллергии могут быть не только кашель, чихание и зуд

Об этом стало понятно из инструкций с симптомами аллергии, которые медик опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Согласно таблице, аллергия может вызывать рвоту, тошноту, боли в животе и понос. Кроме этого, аллергия может быть причиной слабости, низкого артериального давления, расстройства сознания и головокружения.

К привычным симптомам относится кашель, чихание, затрудненное дыхание, сыпь, зуд и отечность. Стоит отметить, что многие симптомы китайского вируса схожи с симптомами аллергии.

В комментариях у Евгения Комаровского люди стали рассказывать о своих проявлениях аллергии, а также делились ситуациями, когда аллергию принимали за другую болезнь.

«Лечили от бронхита месяц, а оказывается уже была аллергия, пока не сделали анализ не могли определить. Вот так и страдаю с 89 года, из-за того что вовремя неправильно поставили диагноз, заработала аллергическую астму», «Один в один корона», «У меня постоянно иммуноглобулин высокий! аллергический ринит круглый год это ужасно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, почему повышенная температура это не повод делать тесты: важные детали.

А еще Politeka писала, что Комаровский срочно обратился к украинцам из-за цветущей сирени: "Не нюхайте".

Также Politeka сообщала, что Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает: "Рожать дома, жрать фуфломицины".