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Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что в первую очередь будет делать, если заразится вирусом из Китая

Об этом он поведал, отвечая на вопрос, который ему задали его подписчики в соцсети, передает Politeka.net.

«Вот вы, доктор Комаровский, встаете утром и чувствуете жар, у вас кашель и симптомы вируса. Вот лично вы, с вашими знаниями и алгоритмами, в ваших обстоятельствах, что будете делать?», – интересуются у знаменитого доктора.

На это Комаровский ответил, как всегда, обстоятельно и подробно. По его словам, первым делом он поставит в известность всех своих сотрудников о том, что заболел.

«В дом ко мне и так никто не ходит, кроме жены, которая из дома не выходит. То есть она со мной все равно контактировала, и прятаться от нее никакого смысла нет, поскольку дни перед этим, когда я был заразен, мы интенсивно общались», – пишет он.

Сидя на самоизоляции, он будет смотреть фильмы, слушать аудиокниги и продолжит работать, а также монтировать видео на домашнем компьютере.

Что же касается лечения, то, в первую очередь, доктор наварит компотов, чая и будет много пить и кушать фрукты.

«А дальше будем смотреть по симптоматике. Если будет в горле свербеть, то буду сосать какие-то таблетки — скорее всего, обычные леденцы. Если повысится температура и будет плохо — приму парацетамол», – пояснил он.

Врач акцентировал внимание на том, что противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, а также хлорохин, сумамед, азитромицин принимать не будет ни в коем случае. Только литры жидкости и фрукты.

Температурный режим и влажность в квартире на период лечения– очень немаловажный факт, подчеркнул Комаровский:

«Проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть никаких проблем нет».

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, почему повышенная температура – это не повод делать тесты: важные детали.

А еще Politeka писала, что Комаровский срочно обратился к украинцам из-за цветущей сирени: "Не нюхайте".

Также Politeka сообщала, что Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает: "Рожать дома, жрать фуфломицины".