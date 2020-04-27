Известный украинский доктор Евгений Комаровский объяснил, почему без повышенной температуры не делают тесты на китайский вирус

По словам врача, на данном этапе тестирование проводят, чтобы создать статистику, пишет Politeka.net. Данные позволяют понять, сколько людей умерло, а сколько перенесло инфекцию в бессимптомной форме.

Положительный анализ говорит, о том, что людям, с которыми больной контактировал, должны находиться в самоизоляции и быть очень осторожны.

Если анализа не сделали, но при этом у человека или у его родственника ОРВИ, то все должны находиться в самоизоляции.

Когда больного госпитализируют в тяжелом состоянии и у него подтверждается китайский вирус, то меняются подходы к лечению.

Для лечения используются и другие протоколы, и другие лекарства, и это важно понимать.

На данный момент, когда не хватает медицинского персонала, силы должны быть направлены на помощь тем, кто в тяжелом состоянии, а не на то, чтобы делать тесты всем подряд.

Как отметил врач, данная процедура трудоемкая и дорогая, именно поэтому на нее не хватает ни тестов, ни сил.

Комаровский сообщил, что заниматься тестированием большого количества людей можно, когда будет избыток медработников.

"То, что тесты делают только пациентам в тяжелом состоянии — это нормально", - отметил врач.

По словам Комаровского, есть страны, с малым количеством заболевших, которые стараются не пустить больных в свою страну. В частности, в Китай можно попасть только если тест отрицательный.

Когда страна находится на уровне подъема заболеваемости заниматься массовым тестированием невозможно.

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