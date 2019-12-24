Президент госпитализирован после того, как он упал в своей президентской резиденции в столице

Об этом говорится в заявлении администрации президента, передает Reuters.

Отмечается, что в понедельник лидер Бразилии Жаир Болсонаро был доставлен в больницу для пристального осмотра.

Отмечается, что осмотр не выявил каких-либо проблем.

Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.

Напомним, недавно Болсонаро заявил, что у него, возможно, рак кожи.

О своих опасениях по поводу онкологии президент Бразилии поведал после визита в больницу, где врачи удалили у него родинку из уха.

Президент отметил, что он чувствует себя неплохо. Однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения организма.

Отметим, именно Жаира Болсонаруа считают идейным вдохновителем Владимира Зеленского.

Так, агентство Bloomberg писало, что Президент Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с лидера Бразилии Жаира Болсонару и главы Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что пример Болсонару вдохновил Зеленского сформировать команду, с помощью которой он будет руководить страной.

«Я не знаю, в какой мере это можно сделать в Украине, но я думаю, что это грандиозная идея», – ранее высказался о политике Болсонару Зеленский.

«Это правильный ход привлекать всевозможных профессиональных менеджеров, в частности с США, к власти. Это дает людям надежду. Для меня это очень яркая иллюстрация», – также заявил он.

Отметим, что Жаир Болсонару – президент Бразилии с 1 января 2019 года. Закончив престижную Военную в 1977 году, был армейским десантником и артиллеристом. Отслужив 17 лет, дослужился до звания капитана.

Впервые был избран в горсовет Рио-де-Жанейро в 1988 году, с тех пор семь раз становился депутатом национального парламента. Выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года под лозунгом «Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех».

Напомним, экс-президенту поставили неутешительный диагноз, политик в больнице.

Как сообщала Politeka, экс-президент при смерти: появилось срочное заявление.

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