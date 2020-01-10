Состояние Черноморского флота РФ крайне плачевное, фактически Владимир Путин приехал в аннексированный Крым не на учения, а на похороны черноморской эскадры

Такое мнение высказал председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк для издания Обозреватель.

Чтобы объяснить, что он имеет ввиду Романюк напомнил о проблемах с кораблями Путина, которые возникли в последнее время. Еще в начале 2020 года 6 января ракетный крейсер "Маршал Устинов", которого называют "плавучей резиденцией" главы РФ не смог даже пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. А несколькими днями ранее корабль ВМФ России "Орск" вышел из строя посреди океана, поэтому за ним был послан буксир.

"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – отметил эксперт в своем интервью.

Он также указал на то, что даже турецкий флот превосходит Черноморский флот по боеспособности, да и румынский флот совсем не уступает российскому, а превосходит его в разы.

Романюк резюмировал, что на самом деле в РФ нет надворного флота, но у них имеются атомные подводные лодки, которые несут настоящую угрозу всему миру.

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