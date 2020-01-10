Топ-пропагандист Владимир Соловьев прославился новым скандальным заявлением в адрес украинской власти

Как сообщает Politeka.net, свои скандальные заявления он сделал на личной странице в Телеграм-канале.

Пропагандист взорвался негодованием из-за решения СНБО об эскалации на Донбассе, а также «план Б», который существует в Украине на случай, если противник начнет обстреливать позиции украинских защитников.

Он оскорбил украинскую власть отметив, что такое решение могли принять люди, которые изрядно что-то покурили. Также он добавил, что таким людям необходимо записаться на прием к психиатру. Ко всему прочему, Соловьев считает, что украинцам привидилось обострение конфликта на Донбассе, да и участие российских военных тоже.

Также Владимир Соловьев посоветовал украинской власти повнимательнее слушать то, что говорит Путин, отметив, что с такими заявлениями украинская государственность не может быть в безопасности. Поэтом у к Путину нужно прислушиваться.

«Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом»», - написал Соловьев.