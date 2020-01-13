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Бунт из-за сбитого Боинга разгорелся в Иране с новой силой, людей не остановить: кадры восстания

Простые иранцы продолжают протестовать против своего руководства, которое ранее призналось в том, что украинский самолет со 176 людьми на борту был якобы по ошибке сбит иранскими военными.

Митингующие скандируют: «Позор Хаменеи. Уезжай из страны» и «Наш враг не США, наш враг – Исламская Республика. Это настоящий голос иранского народа».

Жители Тегерана развесили в иранской столице траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737. Надписи на них гласят: «Мы все сострадаем» и «Соболезнования семьям погибших».

В ходе массовых протестов иранские силовики задержали посла Великобритании в Иране Роби Макейра. Сообщается, что дипломата обвиняют в «подстрекании к протестам».

Мощная стихия крушит страну: 11 погибших, появились жуткие кадры

На юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии.

Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме.

В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, от полученных травм мужчина, находившийся в нем, скончался. В этом штате также погибла пожилая семейная пара: ее трейлер унесло ветром более чем на 60 м.

В Оклахоме сильные дожди вызвали наводнение, во время которого утонул один человек: мужчину унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.

Ожидают, что ураганы затронут также восток и север страны.

Друга Путина свергли: появилось срочное заявление об отставке президента Абхазии

На днях жители непризнанной республики взбунтовались против президента Рауля Хаджимбы. Люди блокировали правительственные здания, требуя его отставки.

Изначально Хаджимба заявлял, что не планирует покидать свой пост, однако вечером 12 января политик все же подал в отставку. Соответствующее заявление зачитал выступающей против президента оппозиции бывший премьер-министр республики.

Позже новость об отставке подтвердил вице-президент Абхазии Барциц. Он заявил, что президент якобы ушел со своего поста «во имя сохранения стабильности в стране».

Напомним, "герой ДНР" устроил "госпереворот", кадры масштабного бунта: "новый русский мир".

Как сообщала Politeka, судьба Януковича повторится: Майдан в Абхазии добился своего.

Также Politeka писала, что проект Путина провалился: Майдан разгорелся в Абхазии, "легитимный" дрожит от страха.