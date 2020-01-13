От этих кадров становится не по себе

Прыжок россиянина с парашютом обернулся неожиданными последствиями и вызвал шквал обсуждений в сети

Соответствующую запись показал на своей странице в Twitter блогер Vіtаuskаs.

«Никогда такого не было, и тут на. В Сеть попали уникальные кадры подготовки к войне с агрессивным блоком НАТО. Великую и непобедимую сверхдержаву, думаю, называть не нужно», – подписал видео автор публикации.

Никогда такого не было, и тут на. В Сеть попали уникальные кадры подготовки к войне с агрессивным блоком НАТО.

Великую и непобедимую сверхдержаву, думаю, называть не нужно 😊 pic.twitter.com/DZJQ9Da906 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 13, 2020

На кадрах парень прыгает с парашютом, но страховочный трос при этом не отстегнулся. Вместо того, чтобы перерезать его, находящиеся в самолете люди просто закрывают дверь.

В комментариях пользователи не сдерживали эмоций.

«Ыыы... Выкинули чувака на верёвке, закрывай», «Не страшно, теперь при приземлении ему надо только быстро бежать», «Парень так и остался висеть на стропе???», «Конечно. Кому нужны неудачники? А бабы еще нарожают», «его уволили и закрыли за ним дверь», «Если разбился, то жалко пацана. На его месте мог быть ваш ребёнок или муж. Достаточно было родиться на пару сотен километров севернее. Надеюсь, десантура не растерялась и открыла парашют вручную, неважно какой, основной или запасной», «назад покойников не носят», «армия клоунов», – пишут под видео.

Отметим, что на видео, скорее всего, случай, который имел место в октябре прошлого года в Ленинградской области РФ.

«Члены парашютного клуба «Валькирия», не проведя должного обучения и инструктажа , не удостоверившись в исправности парашютного оборудования, допустили гражданина к самостоятельному прыжку при отсутствии у него какого-либо опыта и знаний в парашютизме», – писали росСМИ.

Парень не погиб только чудом. Он смог приземлиться на запасном парашюте, но за то время, пока болтался на стропе за бортом самолета, он получил многочисленные травмы.

Напомним, Путин ярко оконфузился с авианосцем, от этого позора уже не отмыться.

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