Пока российский президент Владимир Путин грозится захватить мир, граждане его страны устраивают настоящие бойни в борьбе за кусок просроченной колбасы

Соответствующее видео появилось в блоге "Четкий ТАСС" в Twitter, передает Politeka.

На записи – магазин в Казани, на котором толпа женщин дерется за просроченные товары. Самое интересное, что большинство участниц потасовки именно представительницы так называемого слабого пола.

Мужчины же по другую сторону прилавка стоят и снимают все, что происходит.

«Это даже не конец Совка! В умирающем Совке народ хотя бы за что-то новое бился, а не за просроченный товар», – говорится в подписи к публикации.

Комментарии по теме соответствующие.

«Идиотизм прекрасен! К тому же, это лучшее что случилось в жизни носителей идиотизма!», «Зато не майдан», «Когда станет жрать совсем нечего, тоже пойдешь на соседа с палкой просроченной колбасы наперевес», «для кого-то и просрочка - новый товар», «Прорыв ! Че....», – пишут пользователи.

Ранее мы информировали о том, что в сети высмеяли новое «достижение» Путина. Как известно, с 30 января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом. Именно в этот день вступит в силу соответствующий федеральный закон.

До вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты. Причиной нововведений эксперты называли растущую популярность такого вида охоты в России.

«Россия на пороге нового рывка. Попрошу не путать с прорывом. Вот когда с камнями и палками охотиться разрешат, тогда будет прорыв. Прорыв в каменный век», – написали по этому поводу пользователи сети.

Напомним, Путин огорошил новой внешностью.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.