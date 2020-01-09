Пока российский президент Владимир Путин грозится захватить мир, граждане его страны устраивают настоящие бойни в борьбе за кусок просроченной колбасы
Соответствующее видео появилось в блоге "Четкий ТАСС" в Twitter, передает Politeka.
На записи – магазин в Казани, на котором толпа женщин дерется за просроченные товары. Самое интересное, что большинство участниц потасовки именно представительницы так называемого слабого пола.
Мужчины же по другую сторону прилавка стоят и снимают все, что происходит.
«Это даже не конец Совка! В умирающем Совке народ хотя бы за что-то новое бился, а не за просроченный товар», – говорится в подписи к публикации.
Комментарии по теме соответствующие.
«Идиотизм прекрасен! К тому же, это лучшее что случилось в жизни носителей идиотизма!», «Зато не майдан», «Когда станет жрать совсем нечего, тоже пойдешь на соседа с палкой просроченной колбасы наперевес», «для кого-то и просрочка - новый товар», «Прорыв ! Че....», – пишут пользователи.
Ранее мы информировали о том, что в сети высмеяли новое «достижение» Путина. Как известно, с 30 января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом. Именно в этот день вступит в силу соответствующий федеральный закон.
До вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты. Причиной нововведений эксперты называли растущую популярность такого вида охоты в России.
«Россия на пороге нового рывка. Попрошу не путать с прорывом. Вот когда с камнями и палками охотиться разрешат, тогда будет прорыв. Прорыв в каменный век», – написали по этому поводу пользователи сети.
Напомним, Путин огорошил новой внешностью.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.