Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, почему на самом деле решил подать в отставку
Об этом чиновник рассказал в интервью российскому «Интерфаксу».
«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», - отметил он.
В то же время Медведев уточнил, что останется председателем действующей партии власти.
Главное за ночь: резкое ухудшение состояния Зеленского, трагедия на Донбассе и рывок доллара
Александра Усика остановила полиция, боксер не сдержался: видео попало в сеть
«Великолепный век» пять лет спустя: как сейчас выглядит главная наложница османского султана, горячие фото
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
«Нужно готовиться к выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году», - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, о возможной отставке Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ стало известно еще до Нового года. Об этом информирует Telegram-канал "Шулика", ссылаясь на свои источники во власти.
Как известно, о решении Дмитрия Медведева уйти в отставку узнали в политических кругах России еще до новогодних праздников, и поэтому он отсутствовал при работе над посланием Владимира Путина к населению.
Инсайдеры утверждают, что многие заметили отсутствие Дмитрия Медведева на итоговом совещании, как и присутствие на нем Михаила Мишустина, которого глава Кремля Владимир Путин предложил утвердить на пост нового премьера, и мера Москвы Сергея Собянина.
Но в стенах Кремля объяснение публичной "расправы" Путина над Медведевым нашли только одно.
Как известно, перед Новым годом в сети появилось фото с резиденции Медведева, куда специально завезли снег, чтобы премьер-министр мог наслаждаться катанием на лыжах.
"Хронологически это могло стать последней каплей, потому что фотографию продвигали весьма лояльные Кремлю ресурсы, более того, они были первыми", – сказано в сообщении.
Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".
Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.
Также Politeka писала, Путин остался один: Медведев и все правительство РФ ушли в отставку.