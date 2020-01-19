Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, почему на самом деле решил подать в отставку

Об этом чиновник рассказал в интервью российскому «Интерфаксу».

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», - отметил он.

В то же время Медведев уточнил, что останется председателем действующей партии власти.

«Нужно готовиться к выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, о возможной отставке Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ стало известно еще до Нового года. Об этом информирует Telegram-канал "Шулика", ссылаясь на свои источники во власти.

Как известно, о решении Дмитрия Медведева уйти в отставку узнали в политических кругах России еще до новогодних праздников, и поэтому он отсутствовал при работе над посланием Владимира Путина к населению.

Инсайдеры утверждают, что многие заметили отсутствие Дмитрия Медведева на итоговом совещании, как и присутствие на нем Михаила Мишустина, которого глава Кремля Владимир Путин предложил утвердить на пост нового премьера, и мера Москвы Сергея Собянина.

Но в стенах Кремля объяснение публичной "расправы" Путина над Медведевым нашли только одно.

Как известно, перед Новым годом в сети появилось фото с резиденции Медведева, куда специально завезли снег, чтобы премьер-министр мог наслаждаться катанием на лыжах.

"Хронологически это могло стать последней каплей, потому что фотографию продвигали весьма лояльные Кремлю ресурсы, более того, они были первыми", – сказано в сообщении.

Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".

Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.

Также Politeka писала, Путин остался один: Медведев и все правительство РФ ушли в отставку.