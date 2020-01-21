Все началось со спора с украинским экспертом, который заявлял, что Украина имеет тысячелетнюю историю

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал очередные фейки о том, что Украина якобы никогда не имела государственности и всегда была частью Российской империи

Ехидные заявление прозвучали в прямом эфире его пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Все началось со спора с украинским экспертом, который заявлял, что Украина имеет тысячелетнюю историю. Именно такие заявления вывели из себя топ-пропагандиста, который устроил украинофобный шабаш в прямом эфире, отрицая, что Украина вообще существовала.

"Когда она была независимой страной? Сколько именно лет? Это, что тысячелетия? Где вы вообще были независимой страной? В составе кого? Как она называлась эта страна? Как называлась эта страна, которая была независимой Украиной? Киев - мать городов чьих? Русских. Поэтому расслабтесь, ведь Украины не было. Ведь Киев не отец городов украинских, а мать городов русских", - заявил ехидный Соловьев, забыв, что в те далекие времена в априори и России, как государства не существовало.

Также ранее сообщалось, что скандальный топ-пропагандист Владимир Соловьев пытался защищать СССР и утверждать, что сотрудничество между Москвой и фашистской Германией якобы не было.

Соловьев начал утверждать, что никогда не существовало договора о дружбе между Германией и СССР, а был лишь пакт о ненападении.

Пользователь сети под ником "Вадим" не растерялся и опубликовал снимок реального документа, в заглавии которого написано: "Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией".



