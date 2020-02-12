Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу во лжи

Причиной обвинений стали слова польского посла в Германии о роли СССР в победе над фашизмом и обвинение в захвате польских территорий в 1939 году.

"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась", - сообщила она.

Также Захарова считает, что поляки развернули кампанию против исторических фактов, которыми обладает Россия.

"Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях", - утверждает одиозная дипломат.

Ранее, скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова набросилась на Владимира Зеленского из-за его заявления о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Россиянка обвинила Зеленского в "преступном и аморальном" уравнивании преступника и жертвы, в предательстве своего народа, а также в который уж раз повторила месседж российских пропагандистов о "фашизме и нацизме в Украине".





Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.