Один из самых известных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев призвал использовать армию против российского населения из-за пандемии коронавируса

Как сообщает Politeka.net, топ-пропагандист Кремля выступил с паническим заявлением из-за пандемии коронавируса. Так, пропагандист признал, что ситуация в Российской Федерации тяжелая.

"Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина", - написал пропагандист на своей странице.

Киселев заметил, что сознательности у россиян не наблюдается и нужно переходить к "тяжелой артиллерии".

"И все будет спокойно. Если уж армия, то значит - серьезно. И даже слишком серьезно", - высказал мнение топ-пропагандист Кремля.

Кроме того, он намекнул, что ситуация с китайским коронавирусом в Российской Федерации может быть тяжелее, чем об этом сообщают официально.

"А то так и будем ждать жареного петуха, пока он нам клюнет... Может, и клюнул уже", - резюмировал Киселев.

Также ранее сообщалось, что скандальный российски депутат Владимир Жириновский огорошил скандальным заявлением о коронавирусе.

Так, одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", – сказал лидер ЛДПР.