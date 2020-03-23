Один из самых известных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев призвал использовать армию против российского населения из-за пандемии коронавируса
Как сообщает Politeka.net, топ-пропагандист Кремля выступил с паническим заявлением из-за пандемии коронавируса. Так, пропагандист признал, что ситуация в Российской Федерации тяжелая.
"Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина", - написал пропагандист на своей странице.
Киселев заметил, что сознательности у россиян не наблюдается и нужно переходить к "тяжелой артиллерии".
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"И все будет спокойно. Если уж армия, то значит - серьезно. И даже слишком серьезно", - высказал мнение топ-пропагандист Кремля.
Кроме того, он намекнул, что ситуация с китайским коронавирусом в Российской Федерации может быть тяжелее, чем об этом сообщают официально.
"А то так и будем ждать жареного петуха, пока он нам клюнет... Может, и клюнул уже", - резюмировал Киселев.
Также ранее сообщалось, что скандальный российски депутат Владимир Жириновский огорошил скандальным заявлением о коронавирусе.
Так, одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", – сказал лидер ЛДПР.