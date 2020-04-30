Опасный китайский вирус добрался и до российских топ-политиков

Как передает Politeka.net, об этом в своих Telegram-каналах сообщают российские СМИ.

Известно, что у главы российского правительства Михаила Мишустина диагностировано заражение уханьским вирусом.

Как утверждают высокопоставленные источники, в Кабинете министров уже подыскали замену зараженному Михаилу Мишустину.

"У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован вирус, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Белоусов", - информирует Telegram-канал "Ну раньше всех".

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердили у президента Владимира Путина.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Мишустина диагностирован вирус. Температура 39", - сообщает канал "Хороший".

Добавим, что ситуацию уже отреагировал и сам глава Кремля Владимир Путин.

"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь", - обратился Путин к зараженному Мишустину.

Ранее мы рассказывали о конфузе, который произошел с Михаилом Мишустиным во время онлайн-совещания.

В частности, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как премьер России Михаил Мишустин во время совещания засыпает во время речи Владимира Путина.

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", - сказано в подписи к курьезному видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и задались вопросом, почему Мишустин не рыдает во время выступления Путина, поскольку "его нельзя не слушать без слез". Некоторые заговорили о "проклятии", которое пресследует российских премьеров.

Напомним, Пономарев раскрыл имя человека, который может стать преемником Путина

Как сообщала Politeka, "Мишутка его покусал": Путин усыпил премьера на совещании, в сети заявили о "проклятии"

Также Politeka писала, что Новое правительство Путина: в списке оказались знакомые всем имена, подробности