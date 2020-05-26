Российский "Газпром" может потерять влияние на мировом газовом рынке

Об этом говорится в материале haqqin.az.

Причиной такого переворота стало заявление министра энергетики Катара, в котором он анонсировал увеличение количества добычи газа компанией Qatar Petroleum - главным конкурентом Газпрома.

Более того, Катар не боится ценовой войны, так как является самым эффективным производителем.

"По сути, это объявление войны Газпрому и Москве, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет. Не вызывает сомнения, что мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах", - говорится в статье.

Эксперты, комментируя такой решение Катара, отмечают, что страна вскоре станет мировым лидером на рынке СПГ.

"Цель Катара - любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ", - отметил российский эксперт.

В то же время, российский Газпром потерпает от фантастических убытков, и уже в этом году может потерять до $20 млрд долларов от экспорта.

Более того, подписание Турцией и Катаром валютного свопа на $15 миллиардов и снижении в семь раз экспорт российского газа в Турцию говорит о том, что надежда в РФ остается только на Китай, но газопровод «Сила Сибири» не оправдывает своих ожиданий. В таком случае стоимость газа продолжит снижаться и России будет невыгодно продавать голубое топливо по своей цене.

К слову, Крым оказался на пороге критической нехватки воды, и это может обернуться серьезными последствиями для Украины

За последний год запасы питьевой воды в регионе уменьшились до 60%, и ее хватит до июля-августа. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новые военные действия против Украины, поскольку Киев дал понять, что не пустит воду в Крым до его деоккупации, пишет журналист Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До аннексии Россией в начале 2014 года 85% питьевой воды Крым получал из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу. После захвата полуострова РФ Украина прекратила поставку воды, а оккупантам пришлось полагаться на местные скважины, водохранилища и грунтовые воды. Сейчас в Крыму 22 водохранилища, причем некоторые из них полностью высохли или же их запасы достигли критического уровня.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе..."